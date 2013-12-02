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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13488

В Сумах созывают внеочередную сессию горсовета по абонплате за газ

Сегодня, 3 апреля, в Сумах пройдет внеочередная сессия Сумского горсовета.

С инициативой на аппаратном совещании выступил глава фракции ВО «Батькивщина» Василий Гончаров. Единственный вопрос – это обращение к президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины по поводу отмены решения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об абонплате за подключение к газовым сетям. Также он заявил о том, что нужно уволить главу этой структуры. Мэр Сум Александр Лысенко согласился с доводами и попросил секретаря горсовета Андрея Баранова обзвонить депутатов, смогут ли они сегодня собраться. Через полчаса тот доложил, что депутаты соберутся и проголосуют предложенный вопрос. Сессия назначена на 12.00.

Общество Абонплата за газ Внеочередная сессия

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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