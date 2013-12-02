В Сумах созывают внеочередную сессию горсовета по абонплате за газ Сегодня, 3 апреля, в Сумах пройдет внеочередная сессия Сумского горсовета.

С инициативой на аппаратном совещании выступил глава фракции ВО «Батькивщина» Василий Гончаров. Единственный вопрос – это обращение к президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины по поводу отмены решения Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об абонплате за подключение к газовым сетям. Также он заявил о том, что нужно уволить главу этой структуры. Мэр Сум Александр Лысенко согласился с доводами и попросил секретаря горсовета Андрея Баранова обзвонить депутатов, смогут ли они сегодня собраться. Через полчаса тот доложил, что депутаты соберутся и проголосуют предложенный вопрос. Сессия назначена на 12.00.