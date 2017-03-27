На Сумщине за неделю уничтожили 18 боеприпасов времен прошлых войн В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) было уничтожено 18 боеприпасов времен войны.

Среди них: 12 артиллерийских снарядов (152, 122, 76 мм), 5 минометных мин (122, 82 мм) и ручную гаранту Ф-1 времен Второй мировой войны, обнаруженные в Ахтырском, Роменском, Тростянецком, Глуховском, Конотопском, Сумском, Ямпольском районах, пгт Краснополье и г. Шостка.

Всего с начала года на Сумщине зафиксировано уже 39 случаев обнаружения устаревших взрывоопасных предметов времен прошлых войн. По словам специалистов, весной количество таких находок значительно возрастает. Это связано, прежде всего, с началом земельных и активизацией строительных работ.

Спасатели отмечают, наткнувшись на предмет, похожий на боеприпас, в любом случае не прикасайтесь к нему, а тем более, не пытайтесь удалить или перенести. Прекратите любые работы в данном районе, по возможности, огородите место находки подручными средствами. Не используйте вблизи мобильным и радиосвязью. О находке немедленно сообщите местные органы власти или непосредственно службу спасения по телефону «101». Помните, что работы по изъятию и обезвреживанию взрывоопасных предметов могут проводить только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.