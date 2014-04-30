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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:3222

В Курском микрорайоне хотят возобновить молочную кухню

Мэр Сум Александр Лысенко поручил проработать вопрос возобновления доставки детского питания в детскую поликлинику в Курском микрорайоне.

Вопрос подняли сегодня, 3 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии. С просьбой возобновить доставку молочной кухни обратился начальник правового управления горсовета Олег Чайченко, чья сотрудница не может с двумя детьми ездить за детским питанием в центральный пункт.

На это замначальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко ответила, что доставка была прекращена еще два года назад из-за недостатка финансирования и малого количества детей в микрорайоне.

Мэр Сум предложил обсудить этот вопрос на совещании и возить, если нужно, питания, даже для одного ребенка.

Общество Молочная кухня

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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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