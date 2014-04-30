В Курском микрорайоне хотят возобновить молочную кухню

Вопрос подняли сегодня, 3 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии. С просьбой возобновить доставку молочной кухни обратился начальник правового управления горсовета Олег Чайченко, чья сотрудница не может с двумя детьми ездить за детским питанием в центральный пункт.
На это замначальника отдела здравоохранения Елена Чумаченко ответила, что доставка была прекращена еще два года назад из-за недостатка финансирования и малого количества детей в микрорайоне.
Мэр Сум предложил обсудить этот вопрос на совещании и возить, если нужно, питания, даже для одного ребенка.
В связи с существенным повышением цен на топливо КУ «Сумская городская детская клиническая больница Святой Зинаиды» не в состоянии транспортировать...