В Сумах хотят провести «Харитоненко-фест»

Об этом сегодня, 3 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии проговорился мэр Сум Александр Лысенко.
- После «Чехов-феста» будем проводить теперь «Харитоненко-фест»? – спросил мэр у начальника отдела культуры и туризма Натальи Цыбульской. – Давайте, предложения и хорошие уже есть.
Как стало известно «Данкору», фестиваль планируют провести 28-30 июля. Пока разрабатывается положение и программа фестиваля.
8 квітня у Сумах пройде Фестиваль історичного кіно....
Народный фольклорный коллектив «Ярославна» Путивльского районного дома культуры одержал победу в номинации «Аутентичное пение» на фестивале «Перлина Fest»....
18 декабря с 12 по 18 часов на территории католического костела пройдет второй уже благотворительный фестиваль «Різдвяний дзвін»....
Пастухи и волхвы, черти и ангелы, депутаты и «беркуты»: 13-14 января 2017 года Харьков наполнят персонажи традиционных и современных вертепов....
В мае Днепропетровская облгосадминистрация и областная ассоциация воинов АТО организовали в Днепре первый в Украине фестиваль «Песни, рожденные в АТО»....