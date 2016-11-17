В Сумах хотят провести «Харитоненко-фест» В Сумах собираются положить начало новому фестивалю.

Об этом сегодня, 3 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии проговорился мэр Сум Александр Лысенко.

- После «Чехов-феста» будем проводить теперь «Харитоненко-фест»? – спросил мэр у начальника отдела культуры и туризма Натальи Цыбульской. – Давайте, предложения и хорошие уже есть.

Как стало известно «Данкору», фестиваль планируют провести 28-30 июля. Пока разрабатывается положение и программа фестиваля.