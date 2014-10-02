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Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Сегодня 10:58268

Фальстарт: сумские аптеки не начали работать по программе «Доступные лекарства»

Правительственная программа «Доступные лекарства» в Сумах не заработала с 1-го апреля, как и в целом по Украине.

По прогнозам Аптечной профессиональной ассоциации Украины, получить бесплатные лекарства можно будет после 10 апреля.

По состоянию на понедельник, 3 апреля, в Сумах не оказалось ни одной аптеки, работающей по программе «Доступные лекарства». В ответ на вопрос нашего корреспондента о перспективах, из отдела здравоохранения Сумского горсовета по электронной почте пришло объявление, подписанное и.о. начальника Еленой Чумаченко, об отборе аптек, в котором написано: «Заявления на участие в программе реимбурсации принимаются по адресу: г. Сумы, ул. Леваневского, 26 (приемная отдела здравоохранения Сумского городского совета), электронный адрес - voz@smr.gov.ua до 14 апреля 2017 года». И короткий комментарий: «Пока заключенных договоров нет. Все в процессе».

По информации Аптечной профессиональной ассоциации Украины программа не начала работать с 1 апреля, поскольку ряд условий Минздравом до сих пор не выполнен. Не готов Реестр лекарственных средств, стоимость которых подлежит возмещению. Он будет наполняться с 25 марта в течение 10 дней. Производители и дистрибьюторы должны подать необходимую информацию о лекарственных средствах, которые затем будут включены в Реестр. Эта информация будет ими предоставлена до 3 апреля. Далее Реестр утверждается Минздравом, и только тогда аптеки смогут закупать эти лекарственные средства. К тому же, остается открытым вопрос о распорядителях бюджетных средств, с которыми аптеки должны заключать договоры на местах. До сих пор перечень данных субъектов не обнародован. А без договора ни одна из аптек не начнет отпускать лекарства. При этом, заключение соответствующих соглашений также займет определенное время. Как предполагают провизоры, программа "Доступные лекарства" заработает не раньше десятых чисел апреля.

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  • Ориентация символическая. Аптеки, участвующие в программе "Доступные лекарства", будут иметь специальную наклейку. Однако, прежде чем направиться к провизору, надо получить рецепт у врача (независимо от формы собственности учреждения здравоохранения). На каждое вещество должен быть отдельный рецепт. Срок действия документа - 30 календарных дней с момента его выписки. Позже Минздрав намерен увеличить его до трех месяцев.
Общество Аптеки Доступные лекарства Елена Чумаченко

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