Криминогенная ситуация в Сумах за неделю По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1282заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 148, из них раскрыты – 6, а именно 1 убийство, 2 разбойных нападения, 10 фактов телесных повреждений, 10 краж, 2 мошенничества, 13 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного обращения с оружием.

Также за прошлую неделю составлено 73 протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 6, курение в общественных местах – 11, нарушение антиалкогольного законодательства – 33, насилие в семье – 3, самогоноварение – 4.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1818 вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 447 админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 18. По линии общественной безопасности составлено 131 административных материалов: нарушение благоустройства – 1, за мелкое хулиганство – 6, курение в запрещенных местах – 40, нарушение антиалкогольного законодательства – 73, заведомо неправдивый вызов спецслужба - 5. По горячим следам раскрыто 11 преступлений.