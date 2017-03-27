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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:1753

Криминогенная ситуация в Сумах за неделю

По данным Сумского горотдела полиции, за прошлую неделю были зарегистрированы 1282заявлений и сообщений.

Сообщений с признаками криминального правонарушения было принято 148, из них раскрыты – 6, а именно 1 убийство, 2 разбойных нападения, 10 фактов телесных повреждений, 10 краж, 2 мошенничества, 13 фактов незаконного оборота наркотиков и 1 факт незаконного обращения с оружием.

Также за прошлую неделю составлено 73 протоколов об административных правонарушениях: нарушение благоустройства – 6, курение в общественных местах – 11, нарушение антиалкогольного законодательства – 33, насилие в семье – 3, самогоноварение – 4.

Также за неделю отчиталась и патрульная полиция, инспекторы которой проработали 1818 вызовов и заданий. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения составили 447 админматериалов, из них за управление в состоянии опьянения – 18. По линии общественной безопасности составлено 131 административных материалов: нарушение благоустройства – 1, за мелкое хулиганство – 6, курение в запрещенных местах – 40, нарушение антиалкогольного законодательства – 73, заведомо неправдивый вызов спецслужба - 5. По горячим следам раскрыто 11 преступлений.

Право Криминоген

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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