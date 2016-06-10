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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44160

В Сумы вернется памятник «Олимпийцу»?

Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение вернуть памятник «Олимпийцу», прототипом которого был двукратный Олимпийский чемпион Владимир Голубничий.

Об этом зашла речь сегодня, 3 апреля, во время аппаратного совещании. Мэр Сум дал команду найти средства и вернуть городу контактную скульптуру «Олимпийца», которая установлена в июне прошлого года на 80-летие спортивной легенды, а в феврале увезена в Харьков в мастерскую автора Эльданиза Гурбанова из-за того, что городские власти не заплатили за работу.

Александр Лысенко заверил, что для выделения средств на эти цели готов собрать даже внеочередную сессию. У него есть возможность выделить средства во время сегодняшней сессии.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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