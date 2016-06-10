В Сумы вернется памятник «Олимпийцу»? Мэр Сум Александр Лысенко дал поручение вернуть памятник «Олимпийцу», прототипом которого был двукратный Олимпийский чемпион Владимир Голубничий.

Об этом зашла речь сегодня, 3 апреля, во время аппаратного совещании. Мэр Сум дал команду найти средства и вернуть городу контактную скульптуру «Олимпийца», которая установлена в июне прошлого года на 80-летие спортивной легенды, а в феврале увезена в Харьков в мастерскую автора Эльданиза Гурбанова из-за того, что городские власти не заплатили за работу.

Александр Лысенко заверил, что для выделения средств на эти цели готов собрать даже внеочередную сессию. У него есть возможность выделить средства во время сегодняшней сессии.