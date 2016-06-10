В Сумы вернется памятник «Олимпийцу»?

Об этом зашла речь сегодня, 3 апреля, во время аппаратного совещании. Мэр Сум дал команду найти средства и вернуть городу контактную скульптуру «Олимпийца», которая установлена в июне прошлого года на 80-летие спортивной легенды, а в феврале увезена в Харьков в мастерскую автора Эльданиза Гурбанова из-за того, что городские власти не заплатили за работу.
Александр Лысенко заверил, что для выделения средств на эти цели готов собрать даже внеочередную сессию. У него есть возможность выделить средства во время сегодняшней сессии.
Сегодня, 24 февраля, из манежа СумГУ забрали памятник Олимпийцу, прообразом которого стал сумской легкоатлет Владимир Голубничий....
Сумской горсовет не оплатил работу харьковского скульптора Эльданиза Гурбанова, который в прошлом году изготовил памятник «Олимпиец», который был установлен возле...
Сегодня, 10 июня, возле Легкоатлетического манежа им. В.Голубничего открыли памятник «Олимпиец», прототипом для которого стал двукратный чемпион Олимпийских игр, сумской...