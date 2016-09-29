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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:21269

В Сумах будет светодиодное освещение в лизинг

В Сумах состоялась встреча руководства КП «Горсвет» и ПАО «Национальная акционерная компания «Укрсветолизинг».

Последнюю представляла исполняющая обязанности председателя правления Татьяна Сербина.

Компания создана Кабинетом Министров шесть лет назад для помощи, в том числе муниципалитетам, во внедрении уличного светодиодного освещения путем предоставления светильников в лизинг или аренду. Сейчас такой проект уже реализован в городе Середина-Буда. На текущий год компанией выделено на такие проекты 14 млн грн.

«Мы планируем отказываться от ламп накаливания и перейти на светодиодное освещение. Это требует значительного финансирования, поэтому помощь государства будет уместной», - отметил директор КП «Горсвет» Эдуард Велитченко.

Во время встречи стороны договорились проработать финансовые условия дальнейшего сотрудничества.

Общество Горсвет Светодиодные светильники

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