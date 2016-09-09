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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:33161

С 1 апреля сумчане будут платить за газ по-новому

С 1 апреля 2017 года изменен подход к оплате услуг распределения и транспортировки газа.

Счет будет разделен, сообщает пресс-служба ПАО «Сумыгаз». До 31 марта доставка газа была включена в цену газа, то есть 6849 грн за 1000 куб. м. С 1 апреля из цены газа изъяты тарифы на транспортировку и распределение газа и цена уменьшится до 6000 грн за 1000 куб. м (или 6,00 грн за 1 куб.м). Платеж за доставку будет оплачиваться отдельно и не является дополнительным.

Такое решение было принято во исполнение требований Закона Украины «О рынке природного газа».

В результате принятия такого решения потребители природного газа получат следующие преимущества:

- равномерные платежи за доставку, что уменьшит общий счет за природный газ;

- возможность выбирать поставщика с привлекательной ценой и лучшими условиями обслуживания;

- уменьшение цены на газ (товар) в результате конкуренции на рынке поставок;

- повышение уровня безопасности газоснабжения;

- контроль уровня качества предоставления услуг.

Размер ежемесячного платежа потребителя зависит от типоразмера его счетчика, а именно от максимальной пропускной способности. Этот размер нанесен на корпусе счетчика.

Пример рассчитанный НКРЭКУ для бытовых потребителей г. Киева (зона обслуживания ПАО «Киевгаз») со счетчиком типоразмера G4 без учета НДС.

 

Приведенная выше формула не включает НДС. Для расчета абонплаты в приведенную выше формулу необходимо подставить тариф для своего оператора ГРМ и Qmax своего счетчика. Полученное значение умножить на 1,2, чтобы узнать сумму с учетом НДС (20%). Тариф, который регулятор НКРЭКУ установил для ПАО «Сумыгаз», составляет 0,01895.

В случае отсутствия у потребителя индивидуального счетчика газа, мощность будет определяться по установленным газовым приборам.

Экономика Абонплата за газ ПАО «Сумыгаз»

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