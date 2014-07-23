Задержанного на границе донецкого боевика взяли под стражу

Принятыми прокуратурой Сумской области и Управлением СБ Украины в Сумской области совместными мероприятиями на противодействие преступлениям против государственной безопасности и общественного Украины 1 апреля 2017 года обнаружен и задержан гражданин Украины, который в августе 2014 прибыл в г. Донецк и сознательно вступил в ряды одного из незаконных вооруженных формирований террористической организации так называемой «Донецкой народной республики».
Прокурорами отраслевого отдела прокуратуры Сумской области вместе со следователями и оперативными подразделениями Службы безопасности Украины оперативно установлено, что, поддерживая сепаратистские идеи, он принимал активное участие в боевых операциях в составе террористической группировки «Кальмиус» против Вооруженных сил Украины.
На основании достаточных и обоснованных доказательств лицу сообщено о подозрении в совершении умышленного особо тяжкого преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины.
Как сообщил начальник отдела прокуратуры Сумской области Сергей Саенко, сегодня, 3 апреля 2017 года, следственным судьей Заречного районного суда г. Сумы рассмотрено и удовлетворено ходатайство стороны обвинения об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Справка: за совершение указанного преступления лицу грозит наказание в виде лишения свободы до пятнадцати лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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