В Сумах переселенцам, участникам АТО и малоимущим обещают гранты на бизнес Максимальная сумма гранта на самозанятость составляет до 650 евро, а на развитие собственного бизнеса (микропредпринимательства) - до 2150 евро.

Общественная организация «Профессиональная Лига социальных работников Сумщины» совместно с областной службой занятости начала набор участников для участия в проекте «Интеграционная и стабилизационная поддержка путем обеспечения средствами существования внутренне перемещенных лиц и населения, пострадавшего в результате конфликта в Украине».

Как сообщает Сумской областной центр занятости, программа по самозанятости, микропредпринимательству и профессионально-ориентационным курсам рассчитана на людей от 18 до 60 лет. Принять участие в программе могут внутренне перемещенные лица и незащищенные слои населения, демобилизованные в запас воины АТО, которые не подлежат повторной мобилизации. В процентном распределении участников 75% отводится временно-перемещенным лицам, 25% - местным жителям.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету, к ней добавить сканированные копии паспорта (1,2 страницы и прописка), идентификационного кода, справки ВПЛ (для внутренне перемещенных лиц), справки участника АТО (для лиц соответствующей категории), свидетельства (извлечение) ФЛП (для частных предпринимателей, которые работают как физлицо-предприниматель не меньше шести месяцев на момент заполнения анкеты).

Заполненную анкету и сканированные документы следует направлять по адресу: ligasoc.sumy@gmail.com до 16.00 21 апреля 2017 года.

В рамках проекта запланирован двухдневный тренинг, индивидуальные консультации, защита бизнес-планов или заявок. В случае успешной защиты бизнес-плана участники получат профессиональное оборудование, инструменты или другие активы для самозанятости или предпринимательства, дальнейшее сопровождение бизнеса до апреля следующего года.

Проект реализуется Международной организацией по миграции при финансовой помощи правительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.