Сумские депутаты выступили против абонплаты за газ Сегодня, 4 апреля, в Сумском горсовете прошла внеочередная сессия.

Единственным вопросом был «Про звернення до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо негайного скасування абонентської плати за газ». После полутрачасов обсуждения и согласования «за» проголосовали все присутствовавшие депутаты – 31 из 43.

«Мы убеждены, что в условиях экономического кризиса, чрезвычайных инфляционных процессов в государстве, постоянного обнищания населения такое решение НКРЭКУ - это фактически развертывания настоящей экономической войны против укранцев» - отмечается в документе.

Депутаты Сумского городского совета призывают высшее руководство государства немедленно отменить абонентскую плату за газ. Среди других требований:

- установить экономически обоснованную цену на газ;

- провести срочную ротацию председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка;

- срочно опубликовать составляющие тарифа на добычу, транспортировку и распределение природного газа;

- создать в Украине рынок природного газа.