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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 13:48375

Сумские депутаты выступили против абонплаты за газ

Сегодня, 4 апреля, в Сумском горсовете прошла внеочередная сессия.

Единственным вопросом был «Про звернення до Президента України Порошенка П.О., Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б. та Голови Верховної Ради України Парубія А.В. щодо негайного скасування абонентської плати за газ». После полутрачасов обсуждения и согласования «за» проголосовали все присутствовавшие депутаты – 31 из 43.

«Мы убеждены, что в условиях экономического кризиса, чрезвычайных инфляционных процессов в государстве, постоянного обнищания населения такое решение НКРЭКУ - это фактически развертывания настоящей экономической войны против укранцев» - отмечается в документе.

Депутаты Сумского городского совета призывают высшее руководство государства немедленно отменить абонентскую плату за газ. Среди других требований:

- установить экономически обоснованную цену на газ;
- провести срочную ротацию председателя НКРЭКУ Дмитрия Вовка;
- срочно опубликовать составляющие тарифа на добычу, транспортировку и распределение природного газа;
- создать в Украине рынок природного газа.

Экономика Абонплата за газ

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