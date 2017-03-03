В Сумах мать сдала копам сына-наркомана 31 марта, около 22 часов, патрульные получили сообщение о семейном конфликте на улице Нахимова.

На месте инспекторы обнаружили женщину, которая рассказала о конфликте с сыном. Выясняя обстоятельства спора, она сообщила, что обычно ссоры случаются на почве употребления ее сыном наркотических веществ.

Хозяйка квартиры провела инспекторов в одну из комнат, где они обнаружили газету, в которой находилось вещество, похожее на наркотическое, и устройство для употребления наркотического вещества.

Полицейские задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа.