В Сумах мать сдала копам сына-наркомана

На месте инспекторы обнаружили женщину, которая рассказала о конфликте с сыном. Выясняя обстоятельства спора, она сообщила, что обычно ссоры случаются на почве употребления ее сыном наркотических веществ.
Хозяйка квартиры провела инспекторов в одну из комнат, где они обнаружили газету, в которой находилось вещество, похожее на наркотическое, и устройство для употребления наркотического вещества.
Полицейские задержали мужчину и вызвали на место происшествия следственно-оперативная группа.
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