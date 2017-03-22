Патрульные вернули сумчанке утраченное пенсионное удостоверение

По данным, указанным в удостоверении, стражи порядка установили место проживания 77-летней женщины. Инспекторы поехали к ней домой, где и передали потерянный документ.
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