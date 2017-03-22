Патрульные вернули сумчанке утраченное пенсионное удостоверение 31 марта патрульные получили сообщение о помощи. На улицу Троицкой к инспекторам обратился мужчина, который сообщил, что на остановке общественного транспорта нашел пенсионное удостоверение.

По данным, указанным в удостоверении, стражи порядка установили место проживания 77-летней женщины. Инспекторы поехали к ней домой, где и передали потерянный документ. Пенсионерка поблагодарила патрульных за проявленную человечность и неравнодушие.