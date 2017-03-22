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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:56203

Патрульные вернули сумчанке утраченное пенсионное удостоверение

31 марта патрульные получили сообщение о помощи. На улицу Троицкой к инспекторам обратился мужчина, который сообщил, что на остановке общественного транспорта нашел пенсионное удостоверение.

По данным, указанным в удостоверении, стражи порядка установили место проживания 77-летней женщины. Инспекторы поехали к ней домой, где и передали потерянный документ.

Пенсионерка поблагодарила патрульных за проявленную человечность и неравнодушие.

Право Патрульная полиция Пенсионное удостоверение

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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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