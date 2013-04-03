Лента

Диана Ольшанская
Диана Ольшанская
Вчера 14:07251

Евгений Ныщук сыграл на сумской сцене

Министр культуры Евгений Ныщук дал в Сумах моноспектакль «Момент любви», а до выхода на сцену обсудил с руководством области проблемы и перспективы культурной жизни Сумщины.

Сумские чиновники рассказали министру о том, что они стараются переломить отношение и управленцев и жителей Сумщины в области культуры. Именно поэтому в ее развитие вкладываются немалые средства - как из областного и местных бюджетов, так и государственного, в том числе через проекты Государственного фонда регионального развития.

Как сообщил министру и.о. председателя облгосадминистрации Александр Марченко, сейчас продолжается ремонт в областном театре им. Щепкина, уже практически готова малая сцена, в этом году собираются отремонтировать половину гримерных, а городские власти реконструируют площадь вокруг театра.

Председатель облсовета Владимир Токарь отметил: депутаты понимают важность развития культуры в пограничной области и просят уделять этому внимание и на государственном уровне.

Руководство области подарило министру на память о Сумах картину с изображенной центральной улицы города - Соборной, а министр культуры, в свою очередь презентовал себя сумчанам в роли узника совести в моноспектакле «Момент любви». 

Фото
Общество Евгений Ныщук Культура Момент любви

По тематике

08.07.2015 13:58

Сумчане могут предложить свое видение развития культуры

Министерство культуры объявило поиск креативных идей для развития современной украинской культуры....

На Сумщине отметили 195-летие Пантелеймона Кулиша
08.08.2014 16:13

На Сумщине отметили 195-летие Пантелеймона Кулиша

Вчера, 7 августа, в Шостке и районе отметили 195-летие со дня рождения одного из основоположников отечественного исторического романа, творца украинского...

23.05.2014 14:51

В Сумах объявили стихотворно-фотографический конкурс

Агентство продвижения «Сумы» открывает конкурс городской современной поэзии и фотоискусства «Сумы - есть»....

27.09.2013 10:06

На Сумщине определены лауреаты премии имени Филиппа Рудя

На присуждение областной литературно-краеведческо-художественной премии имени Филиппа Рудя в этом году подали заявки 10 номинантов.... 2

03.04.2013 15:02

На Сумщине отметят Чехова и Чайковского

Летом 2013 года творческая общественность Сумщины будет отмечать 125-летие пребывания на берегах Псла Петра Чайковского и Антона Чехова....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.