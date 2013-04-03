Евгений Ныщук сыграл на сумской сцене Министр культуры Евгений Ныщук дал в Сумах моноспектакль «Момент любви», а до выхода на сцену обсудил с руководством области проблемы и перспективы культурной жизни Сумщины.

Сумские чиновники рассказали министру о том, что они стараются переломить отношение и управленцев и жителей Сумщины в области культуры. Именно поэтому в ее развитие вкладываются немалые средства - как из областного и местных бюджетов, так и государственного, в том числе через проекты Государственного фонда регионального развития.

Как сообщил министру и.о. председателя облгосадминистрации Александр Марченко, сейчас продолжается ремонт в областном театре им. Щепкина, уже практически готова малая сцена, в этом году собираются отремонтировать половину гримерных, а городские власти реконструируют площадь вокруг театра.

Председатель облсовета Владимир Токарь отметил: депутаты понимают важность развития культуры в пограничной области и просят уделять этому внимание и на государственном уровне.

Руководство области подарило министру на память о Сумах картину с изображенной центральной улицы города - Соборной, а министр культуры, в свою очередь презентовал себя сумчанам в роли узника совести в моноспектакле «Момент любви».