В Шостке провели чемпионат Сумщины по акробатическим прыжкам

Это были личные соревнования с целью отбора команды к чемпионату Украины среди юношей и девушек, которые будут стартовать в конце апреля в Киеве.
Практически все призы забрали представители Шостки, представители местной КДЮСШ «Барса».
Призеры и победители соревнований:
Возрастная группа 2009-2010 г.р. (Юноши и девушки)
I место - Коляда Савелий, Кривущенко Алена;
II место - Незвенький Давид, Никитина Карина;
III место - Овсюк Александр, Михальченко Ясна;
Возрастная группа 2007-2008 г.р. (Юноши и девушки)
I место - Тарасенко Евгений, Сысоева Юлия, Корж Ксения;
II место - Старжинский Тимур, Зуева Валерия;
III место - Колембет Роберт, Теслюк Дарья;
Возрастная группа 2005-2006 г.р. по программе КМС (юноши и девушки)
I место - Попело Даниил, Матора Виктория;
II место - Исмагилов Амир, Денисова Диана;
III место - Марущенко Кирилл, Бучинская София
Возрастная группа 2003-2004 г.р. по программе МС (юноши и девушки)
I место - Скрипка Владислав, Борисенко Светлана;
II место - Шулежко Роман, Егина Валерия;
III место - Эпик Алексей.
Абсолютной чемпионкой Сумской области по программе МС стала Шерстюк Валерия, второй стала Сало Валерия. Среди юношей чемпионом области стал Рябец Илья, вторым был Макуха Даниил, третьим - Куфтей Матвей.
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