В Шостке провели чемпионат Сумщины по акробатическим прыжкам 1-2 апреля в Шостка состоялся чемпионат Сумской области по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке), в котором приняли участие 95 спортсменов из Сум и Шостк.

Это были личные соревнования с целью отбора команды к чемпионату Украины среди юношей и девушек, которые будут стартовать в конце апреля в Киеве. Практически все призы забрали представители Шостки, представители местной КДЮСШ «Барса». Призеры и победители соревнований: Возрастная группа 2009-2010 г.р. (Юноши и девушки) I место - Коляда Савелий, Кривущенко Алена; II место - Незвенький Давид, Никитина Карина; III место - Овсюк Александр, Михальченко Ясна; Возрастная группа 2007-2008 г.р. (Юноши и девушки) I место - Тарасенко Евгений, Сысоева Юлия, Корж Ксения; II место - Старжинский Тимур, Зуева Валерия; III место - Колембет Роберт, Теслюк Дарья; Возрастная группа 2005-2006 г.р. по программе КМС (юноши и девушки) I место - Попело Даниил, Матора Виктория; II место - Исмагилов Амир, Денисова Диана; III место - Марущенко Кирилл, Бучинская София Возрастная группа 2003-2004 г.р. по программе МС (юноши и девушки) I место - Скрипка Владислав, Борисенко Светлана; II место - Шулежко Роман, Егина Валерия; III место - Эпик Алексей. Абсолютной чемпионкой Сумской области по программе МС стала Шерстюк Валерия, второй стала Сало Валерия. Среди юношей чемпионом области стал Рябец Илья, вторым был Макуха Даниил, третьим - Куфтей Матвей.