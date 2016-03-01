Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:34180

В Шостке провели чемпионат Сумщины по акробатическим прыжкам

1-2 апреля в Шостка состоялся чемпионат Сумской области по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке), в котором приняли участие 95 спортсменов из Сум и Шостк.

Это были личные соревнования с целью отбора команды к чемпионату Украины среди юношей и девушек, которые будут стартовать в конце апреля в Киеве.

Практически все призы забрали представители Шостки, представители местной КДЮСШ «Барса».

Призеры и победители соревнований:

Возрастная группа 2009-2010 г.р. (Юноши и девушки)

I место - Коляда Савелий, Кривущенко Алена;

II место - Незвенький Давид, Никитина Карина;

III место - Овсюк Александр, Михальченко Ясна;

Возрастная группа 2007-2008 г.р. (Юноши и девушки)

I место - Тарасенко Евгений, Сысоева Юлия, Корж Ксения;

II место - Старжинский Тимур, Зуева Валерия;

III место - Колембет Роберт, Теслюк Дарья;

Возрастная группа 2005-2006 г.р. по программе КМС (юноши и девушки)

I место - Попело Даниил, Матора Виктория;

II место - Исмагилов Амир, Денисова Диана;

III место - Марущенко Кирилл, Бучинская София

Возрастная группа 2003-2004 г.р. по программе МС (юноши и девушки)

I место - Скрипка Владислав, Борисенко Светлана;

II место - Шулежко Роман, Егина Валерия;

III место - Эпик Алексей.

Абсолютной чемпионкой Сумской области по программе МС стала Шерстюк Валерия, второй стала Сало Валерия. Среди юношей чемпионом области стал Рябец Илья, вторым был Макуха Даниил, третьим - Куфтей Матвей.

Спорт Акробатика Батут

По тематике

В Шостке разыграли чемпионат области по акробатическим прыжкам
14.11.2016 15:46

В Шостке разыграли чемпионат области по акробатическим прыжкам

10-12 ноября в Шостке состоялся открытый чемпионат Сумской области по прыжкам на акробатической дорожке....

12.10.2016 08:58

Шосткинские акробаты отличились на домашних соревнованиях

5-8 октября Шостка принимала кубок Украины и Всеукраинские соревнования среди спортсменов ДЮСШ по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке)....

Шосткинские прыгуны отличились в Геническе
23.06.2016 10:28

Шосткинские прыгуны отличились в Геническе

Удачно выступили акробаты Шосткинского спортивной школы «Барса» на Всеукраинском турнире по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке), который проходил...

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины
20.05.2016 09:23

Шосткинские акробаты отличились на чемпионате Украины

12-16 мая в Днепродзержинске (теперь Каменское) проходил чемпионат Украины и Всеукраинский турнир по прыжкам на батуте (прыжки на акробатической дорожке)....

Шосткинские акробаты отличились в Николаеве
01.03.2016 10:10

Шосткинские акробаты отличились в Николаеве

22-26 февраля в Николаеве проходил чемпионат Украины среди взрослых и всеукраинские соревнования среди спортсменов ДЮСШ по прыжкам на батуте (прыжков...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.