В Конотопе соседка обокрала пенсионерку

В дежурную часть отдела полиции с заявлением о краже обратилась 68-летняя местная жительница. Пенсионерка рассказала: днем оставила свой сотовый телефон на пороге дома, а сама пошла хлопотать по хозяйству. Когда же вернулась, обнаружила, что гаджет исчез. Заподозрив кражу, потерпевшая сразу осмотрела свою квартиру и хозяйственные постройки, и обнаружила пропажу из подсобного помещения всей металлической посуды, которая там хранилась.
Проведя по данному факту проверку, полицейские установили, что заявительницу обворовывали дважды, а причастна к преступлению ее 30-летняя соседка. Молодая женщина сразу призналась в содеянном и рассказала: воспользовавшись отсутствием потерпевшей, перелезла через забор и обшарили подсобные помещения. Наткнувшись на металлическую посуду, быстро перекинула ее в свой двор, после чего сдала в пункт приема металлолома. Вырученные средства того же дня потратила на продукты питания и спиртное.
Поскольку пенсионерка так и не обнаружила пропажу, горе-соседка через несколько дней снова заглянула в ее дом. Заметив, что старушка оставила без присмотра свой мобильный, она и его «прибрала к рукам». Похищенный телефон подозреваемая оставила себе - для собственного пользования.
Полицейские уже разыскали часть похищенного имущества и вернули его потерпевшей. В отношении подозреваемого следователи полиции открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража), санкция которой предусматривает шестилетнее лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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