Общественный совет при Сумской ОГА начал свою работу

Главой общественного совета был избран президент Сумского областного благотворительного фонда правоохранительных органов «Содружество» Владимир Михайловский. Ему будут помогать 4 заместителя. Такую ответственность взяли на себя: Григорий Демченко, глава общественной организации «Сумская областная организация Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины», Дмитрий Мальцев, глава общественной организации «Центр по борьбе с коррупцией и теневой экономикой», Алексей Пархомчук, уполномоченный представитель общественной организации «Жилой эксперт» и Сергей Хомутинник, глава правления общественной организации «За родной край».
Членам общественного совета предложено до 7 апреля включительно подавать предложения в Положение об общественном совете при Сумской областной государственной администрации. Положение будет разрабатываться на основе Типового положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики». Также принимаются предложения в план работы общественного совета на 2017 год.
Указанную информацию необходимо направлять на электронный адрес polit@sm.gov.ua или предоставлять в управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Сумской областной государственной администрации (к.90, 6 этаж, пл. Независимости, 2, Сумы).
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