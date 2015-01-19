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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:56275

Общественный совет при Сумской ОГА начал свою работу

31 марта состоялось первое заседание общественного совета при Сумской облгосадминистрации.

Главой общественного совета был избран президент Сумского областного благотворительного фонда правоохранительных органов «Содружество» Владимир Михайловский. Ему будут помогать 4 заместителя. Такую ответственность взяли на себя: Григорий Демченко, глава общественной организации «Сумская областная организация Всеукраинской общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль Украины», Дмитрий Мальцев, глава общественной организации «Центр по борьбе с коррупцией и теневой экономикой», Алексей Пархомчук, уполномоченный представитель общественной организации «Жилой эксперт» и Сергей Хомутинник, глава правления общественной организации «За родной край».

Членам общественного совета предложено до 7 апреля включительно подавать предложения в Положение об общественном совете при Сумской областной государственной администрации. Положение будет разрабатываться на основе Типового положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 3 ноября 2010 года № 996 «Об обеспечении участия общественности в формировании и реализации государственной политики». Также принимаются предложения в план работы общественного совета на 2017 год.

Указанную информацию необходимо направлять на электронный адрес polit@sm.gov.ua или предоставлять в управление информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Сумской областной государственной администрации (к.90, 6 этаж, пл. Независимости, 2, Сумы).

Политика Общественный совет при ОГА

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