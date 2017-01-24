На Сумщине продолжаются весенне-полевые работы

По ее словам, сельскохозяйственные предприятия почти всех районов начали посев ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего ранних зерновых посеяно на площади 11345 гектаров (15% к прогнозу), в том числе ярового ячменя 7290 гектаров (14%), овса - 2876 гектаров (23%), гороха - 1144 гектара (15%), яровой пшеницы - 135 гектаров (4%).
Хозяйствами Роменского, Сумского и Ахтырского районов посеяно сахарной свеклы на площади 854 гектара (20% к прогнозу).
В 2017 году вся посевная площадь в Сумской составит 1 122 600 гектаров.
Оксана Петрова доложила и о состоянии материально-технического обеспечения посевных процессов. Для проведения весенне-полевых работ подготовлено на 100% тракторы, плуги, тяжелые дисковые бороны, культиваторы. Имеющееся количество сельскохозяйственной техники полностью обеспечивает потребность.
«В целом структура посевных площадей сельскохозяйственных культур дает возможность обеспечить продовольственную безопасность области на 2017-2018 маркетинговый год», - отметила и.о. директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации.
Сейчас аграрии области активными темпами продолжают работы по закрытию влаги, боронованию, подкормке озимых культур и многолетних трав.
По оперативным данным, вся посевная площадь в 2017 году составит 1 122 500 га, из которых зерновые - 641 600...
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