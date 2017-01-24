Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:32183

На Сумщине продолжаются весенне-полевые работы

О ходе посевной доложила главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко на аппаратном совещании и.о. директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Оксана Петрова.

По ее словам, сельскохозяйственные предприятия почти всех районов начали посев ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего ранних зерновых посеяно на площади 11345 гектаров (15% к прогнозу), в том числе ярового ячменя 7290 гектаров (14%), овса - 2876 гектаров (23%), гороха - 1144 гектара (15%), яровой пшеницы - 135 гектаров (4%).

Хозяйствами Роменского, Сумского и Ахтырского районов посеяно сахарной свеклы на площади 854 гектара (20% к прогнозу).

В 2017 году вся посевная площадь в Сумской составит 1 122 600 гектаров.

Оксана Петрова доложила и о состоянии материально-технического обеспечения посевных процессов. Для проведения весенне-полевых работ подготовлено на 100% тракторы, плуги, тяжелые дисковые бороны, культиваторы. Имеющееся количество сельскохозяйственной техники полностью обеспечивает потребность.

«В целом структура посевных площадей сельскохозяйственных культур дает возможность обеспечить продовольственную безопасность области на 2017-2018 маркетинговый год», - отметила и.о. директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации.

Сейчас аграрии области активными темпами продолжают работы по закрытию влаги, боронованию, подкормке озимых культур и многолетних трав.

Экономика Сельское хозяйство

По тематике

07.03.2017 17:47

На Сумщине собираются засеять больше миллиона гектар земли

По оперативным данным, вся посевная площадь в 2017 году составит 1 122 500 га, из которых зерновые - 641 600...

07.02.2017 08:46

В сельское хозяйство Сумщины вложат 2 миллиарда

Почти 2 миллиарда гривен инвестиций планируется привлечь в АПК Сумщины в 2017 году....

06.02.2017 17:43

Сумские чиновники хвастаются лидерством по производству гречки

Сумщина - лидер в Украине по посевам и валовому производству гречки....

26.01.2017 09:09

На Сумщине среди зимы возобновили сбор кукурузы

Сельскохозяйственные производители Сумской области возобновили уборку кукурузы....

В Белополье начали строить элеватор
24.01.2017 16:42

В Белополье начали строить элеватор

Агрофирма «Виктория» и LNZ GROUP начали строительство элеватора в Белополье....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.