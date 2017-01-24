На Сумщине продолжаются весенне-полевые работы О ходе посевной доложила главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко на аппаратном совещании и.о. директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Оксана Петрова.

По ее словам, сельскохозяйственные предприятия почти всех районов начали посев ранних зерновых и зернобобовых культур. Всего ранних зерновых посеяно на площади 11345 гектаров (15% к прогнозу), в том числе ярового ячменя 7290 гектаров (14%), овса - 2876 гектаров (23%), гороха - 1144 гектара (15%), яровой пшеницы - 135 гектаров (4%).

Хозяйствами Роменского, Сумского и Ахтырского районов посеяно сахарной свеклы на площади 854 гектара (20% к прогнозу).

В 2017 году вся посевная площадь в Сумской составит 1 122 600 гектаров.

Оксана Петрова доложила и о состоянии материально-технического обеспечения посевных процессов. Для проведения весенне-полевых работ подготовлено на 100% тракторы, плуги, тяжелые дисковые бороны, культиваторы. Имеющееся количество сельскохозяйственной техники полностью обеспечивает потребность.

«В целом структура посевных площадей сельскохозяйственных культур дает возможность обеспечить продовольственную безопасность области на 2017-2018 маркетинговый год», - отметила и.о. директора Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации.

Сейчас аграрии области активными темпами продолжают работы по закрытию влаги, боронованию, подкормке озимых культур и многолетних трав.