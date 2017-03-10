В Сумах горит сухая трава на Привокзальной Сегодня, 3 апреля, в Сумах на ул. Привокзальной, 12 на неохраняемой территории за большим и крепким кирпичным забором загорелась сухая трава.

Об этом свидетельствует в фейсбуке сумчанин Валерий Осадченко, выложивший видео и фото.