В Сумах горит сухая трава на Привокзальной

Об этом свидетельствует в фейсбуке сумчанин Валерий Осадченко, выложивший видео и фото.
Холода принесли с собой не только низкую температуру, но и сильный ветер. Несмотря на то, что возрос риск возгораний в...
В субботу, 25 марта, в 21:30 в службу «101» поступило сообщение о том, что возле Галенковского озера горит торговая палатка....
Прямо сейчас в Сумах на Белопольском шоссе горят автобусы на территории автопарка....
В Сумах на месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины....
10 марта в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного 2-этажного жилого дома в пер. Пляжный в...