Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:17469

В Сумах горит сухая трава на Привокзальной

Сегодня, 3 апреля, в Сумах на ул. Привокзальной, 12 на неохраняемой территории за большим и крепким кирпичным забором загорелась сухая трава.

Об этом свидетельствует в фейсбуке сумчанин Валерий Осадченко, выложивший видео и фото.

Право Пожар Сухостой

По тематике

29.03.2017 13:30

На Сумщине возникло около 30 пожаров, связанных со сжиганием сухостоя

Холода принесли с собой не только низкую температуру, но и сильный ветер. Несмотря на то, что возрос риск возгораний в...

27.03.2017 14:03

На выходных в Шостке горел дом, торговая палатка и дача

В субботу, 25 марта, в 21:30 в службу «101» поступило сообщение о том, что возле Галенковского озера горит торговая палатка....

В Сумах горит автопарк (+видео)
25.03.2017 21:12

В Сумах горит автопарк (+видео)

Прямо сейчас в Сумах на Белопольском шоссе горят автобусы на территории автопарка....

Сумчанин сгорел на пожаре
15.03.2017 11:33

Сумчанин сгорел на пожаре

В Сумах на месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины....

В Сумах на пожаре спасли девушку
10.03.2017 16:21

В Сумах на пожаре спасли девушку

10 марта в 10:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного 2-этажного жилого дома в пер. Пляжный в...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.