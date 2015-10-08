На Сумщине озаботились выплатой минималки На Сумщине будут проверять предприятия и предпринимателей на предмет выплаты минимальной зарплаты.

После доклада и.о.начальника Главного управления Государственной фискальной службы Украины в Сумской области Алексея Мазуренко и начальника управления Гоструда в Сумской области Юрия Семенога глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко отметил, что проверки должны носить не характер наказаний и штрафов для предпринимателей, а способствовать развитию малого и среднему бизнесу на Сумщине.

«Мы на местном уровне должны создавать для развития предпринимательства благоприятную среду, - отметил чиновник. - Ведь предприниматели - это основа всего, это и рабочие места, и налоги в местный бюджет, и имидж области. Поэтому во время проверок я прошу фискальные органы подходить к каждому индивидуально. И наша задача - не запугивать и наказывать, а помогать и консультировать».

Николай Клочко предложил собрать Совет предпринимателей, руководителей ведущих предприятий области и провести совместное совещание с контролирующими органами. Кроме того, он поддержал предложение Алексея Мазуренко о проведении в режиме видеоконференцсвязи заседания областной и районных рабочих групп по вопросам легализации выплаты заработной платы.