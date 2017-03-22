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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:27233

В Сумах пьяный водитель наехал на авто, пропускавшее пешеходов

Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого виновника ДТП.

1 апреля, около 8 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Прокофьева. Прибыв на место происшествия, патрульные установили, что водитель ВАЗ допустил наезд на автомобиль Geely, который остановился перед пешеходным переходом, чтобы пропустить пешеходов.

Оформляя автопроисшествие, стражи порядка заметили, что 46-летний водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у него 1,97 промилле алкоголя, что почти в 10 раз превышает допустимую норму.

Также, у него отсутствовал страховой полис. Полицейские составили на водителя админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 124 (совершение ДТП) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.

Право Дтп

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