За три месяца сумчане заплатили 750 миллионов налогов По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, по результатам работы 1 квартала 2017 года в Сводный бюджет направлено 753,7 миллионов гривен налогов, сборов и других налоговых платежей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 160,6 миллионов гривен, или на 27,1%.

При этом государственный бюджет получил 326,2 миллиона гривен, а местная казна – 427,5 миллионов.

Субъекты хозяйствования - «упрощенцы» - перечислили в бюджет 57,8 миллионов гривен, что на 36,1 миллионов превышает показатель аналогичного периода прошлого года (т.е. на 60%).

Военного сбора сумчане заплатили в сумме 26,8 миллионов гривен. В аналогичном периоде прошлого года было сумма выплат составляла 24,5 миллионов.

На социальные гарантии и социальную защиту направлено почти 350 миллионов гривен единого взноса. Сумма оплаты на 94 миллиона гривен превысила показатель аналогичного периода прошлого года, то есть на 36,9%.