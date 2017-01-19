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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:163

Жители Сумщины задолжали за коммунальные услуги 180 миллионов

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что за февраль 2017 года населению области начислено к уплате за потребленные жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию 252,1 млн.грн.

Из них оплачено только 214,7 млн грн. Самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Середина-Будском, Ямпольском и Лебединском районах, самый низкий - в Глуховском, Шосткинском и Недригайловском районах.

В то же время, общий объем задолженности населения за потребленные услуги в течение февраля увеличился на 57,8 млн грн и на конец февраля составил 180,2 млн грн.

Средние начисления за ЖКУ и электроэнергию на одного владельца лицевого счета в феврале текущего года составили 908,2 грн против 1018,7 грн в прошлом году.

Общество ЖКУ Статистика

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