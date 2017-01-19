Жители Сумщины задолжали за коммунальные услуги 180 миллионов

Из них оплачено только 214,7 млн грн. Самый высокий уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги наблюдался в Середина-Будском, Ямпольском и Лебединском районах, самый низкий - в Глуховском, Шосткинском и Недригайловском районах.
В то же время, общий объем задолженности населения за потребленные услуги в течение февраля увеличился на 57,8 млн грн и на конец февраля составил 180,2 млн грн.
Средние начисления за ЖКУ и электроэнергию на одного владельца лицевого счета в феврале текущего года составили 908,2 грн против 1018,7 грн в прошлом году.
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