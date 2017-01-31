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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:42152

Сумчане удачно гонялись за варениками

1 апреля в Бахмаче состоялось 29-й бахмачский праздник бега «Вареничный забег».

Было несколько забегов - от 500 м до 6 км. Среди 159 участников были и представители Сумщины.

В забеге на 3 км среди девушек лучшее время показала сумчанка Ирина Коваль - 11:46,0 (но она бежала вне конкурса). А первое место заняла Дарья Ковалева из Свесы - 12:00,0, третьей стала Дарья Голонукова из Кролевца - 12:12,0.

В забеге на 3 км среди юношей второе время (вне конкурса) показал сумчанин Кирилл Юрченко - 10:08,0. Третьим стал кролевчанин Анатолий Поповченко - 10:35,0.

В забеге на 6 км среди женщин глуховчанка Екатерина Шведова стала второй - 37:56.9, сумчанка Вера Панарина была третьей - 40:23,6 (обе 60+); сумчанка Оксана Усова стала третьей - 29:40,3 (35-49 лет).

В забеге на 6 км среди мужчин сумчанин Михаил Сизон стал первым - 21:08,0 (35-49 лет); шосткинец Семен Шульга - первым - 24:07,0 (60+), сумчанин Владимир Бессараб - третьим - 28:53,0 (60+) Константин Тельнов - вторым - 19:49,0 (до 35 лет).

Среди детей представители Сумщины заняли оба пьедестала почета в забегах на 500 м. Среди юношей Иван Олийнык из Свесы стал первым (1:30,9), конотопчане Павел Цаницаль и Илья Гавриленко прибежали на финиш вслед за победителем. Среди девушек первой стала Елизавета Стожок из Кролевца (1:35,5), дальше – Дарья Гужий из Конотопа и София Тимофеева из Свесы.

Спорт Легкая атлетика

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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