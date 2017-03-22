В Сумах пьяный водитель ездил с «липовыми» правами умершего

1 апреля, около 20 часов, патрулируя улицу Героев Крут, экипаж патрульных остановил автомобиль ВАЗ-2107, водитель которого нарушил правила маневрирования.
Проверяя документы, стражи порядка заметили, что водительское удостоверение имеет признаки подделки, ведь фотография была вклеена не равномерно, а само удостоверение было без голограмм.
Когда полицейские спросили у мужчины, который к тому же имел признаки алкогольного опьянения, данные, указанные в водительском удостоверении, то он занервничал и не ответил на вопрос.
По имеющимся базами патрульные установили, что лицо, чьи данные были указаны в удостоверении значится, как умершее.
Впоследствии, инспекторы все же установили настоящую личность водителя. Им оказался 51-летний сумчанин. Причина подделки документов также стало известно полисменам - 31 декабря 2016 года на него составляли админпротокол за управление автомобилем в состоянии опьянения, поэтому вместо того, чтобы не пить за рулем, мужчина пытался схитрить и избежать ответственности.
Настоящего водительского документа руководитель не имел, ведь его у него изъяли.
Освидетельствование на алкотестере зафиксировало у гражданина 1,8 промилле алкоголя, что в 9 раз превышает норму.
Полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции, которая изъяла поддельное удостоверение и составили на мужчину 2 админматериала: по части 2 статьи 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и части 3 статьи 126 (управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами) КоАП.
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