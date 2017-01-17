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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:5671

Канадская родственница Олександра Олеся посетила Белополье

По приглашению депутата областного совета Натальи Калиниченко и Белопольского городского головы Юрия Зарко на малую родину великого украинского лирика Олександра Олеся приехала жена его внука Ольга Кандыба.

Она посетила музей поэта, который находится в центральной районной библиотеке им. Олеся.

С экспозицией музея гостью ознакомила его директор Наталья Клепальская, которая подарила ей буклет и открытки с видами памятных Олесевых мест.

Со словами приветствия к г-же Ольге обратились глава Белопольской райгосадминистрации Владимир Верещагин, глава Белопольского райсовета Владимир Дурнопьян.

Владимир Верещагин поделился с канадской гостьей планами по дальнейшему развитию музея и вручил ей сувениры на память о Белополье. Ольга рассказала о сыне Олександра Олеся Олеге Ольжиче и его внуке, своем покойном муже Олеге. Она подарила музею скаутский одежду, отличия организации «Пласт» (Канада), активным участником которой был Олег Олегович и его диплом о высшем образовании, полученный в Йоркском институте.

В книге отзывов музея она написала: «...розумієш тут, на краю рідної землі, що ми, українці, були, є і будемо. Бо наш дух і людський потенціал – незламний і незнищенний».

Общество Белополье Олександр Олесь

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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