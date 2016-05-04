На Сумщине тушили более 40 пожаров, связанных со сжиганием сухостоя и мусора В Сумской области, как и по всей стране, существенно увеличилось количество пожаров. Значительная их часть вызвана возгоранием остатков сухой растительности, травы и мусора, в результате чего огонь быстро распространяется и создает опасность для объектов различного назначения и экосистем.

Основной причиной такой ситуации является человеческая небрежность. Граждане опрометчиво бросают в траву спички, окурки, а часто намеренно выжигают сухую растительность, оставляя костер без присмотра.

На протяжении прошедших суток пламя охватывало сухую траву и мусор в Недригайловском, Глуховском, Конотопском, Великописаревском, Сумском, Путивльском, Лебединском, Шосткинском, Билопольском, Ямпольском, Липоводолинском, Бурынском, Краснопольском районах, городах Сумы, Глухов, Шостка, пгт Краснополье. Такие возгорания привели и к материальным убыткам. В частности, в с. Поповка Конотопского района из-за неосторожного обращения с огнем арендатора при сжигании мусора загорелась деревянная хозяйственная постройка, существовала угроза перекидывания на рядом расположенный сарай и летнюю кухню. При подобных обстоятельствах занялись хозяйственные постройки в с. Михайловка Лебединского района, Чаплиевка Шосткинского района, Харьковка Глуховского района, с. Беседовка Недригайловского района, Марьинка Краснопольского района, пгт Эсмань Глуховского района.

В с. Яцино Путивльского района в результате горения остатков сухой растительности пламя перекинулось на деревянный жилой дом, который не эксплуатируется. В результате уничтожена большая часть его кровли, частично стены и двери. В этом же районе в с. Бобине соседка сжигала сухую растительность и мусор, в результате чего огонь перекинулся на соседний двор и уничтожил деревянную хозяйственную постройку, сено и забор.

Все 42 пожара, которые в течение суток возникли в экосистемах области, были ликвидированы силами подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сельских местных и добровольных пожарных команд.

В связи с резким увеличением количества возгораний сухостоя, и с целью предупреждения возникновения трагических последствий спасатели призывают жителей Сумщины строго соблюдать правила пожарной безопасности и не провоцировать пожары в природных экосистемах. В первую очередь, не выжигайте стерню на полях, сухую траву и мусор на приусадебных участках, не разводите открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а не разбросайте окурки и спички на сухую травяную подстилку. Следите, чтобы дети не играли с огнем.

При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности попробуйте потушить возгорание самостоятельно. Если огонь довольно значительный, немедленно вызывайте службу спасения по номеру 101, сообщает Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.