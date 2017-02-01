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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:34325

Двое сумских студентов попались на ночном разбое

Работники сумской полиции задержали двух местных жителей по подозрению в совершении разбойного нападения на молодого жителя областного центра.

Двое студентов одного из колледжей Сум, находясь недалеко от дома № 2 по улице Ивана Сирко, заметили молодого человека, который шел по ночной улице. Недолго думая, 16-ти и 17-ти летние ребята решили напасть на прохожего и завладеть его вещами. План сразу же воплотили в жизнь, и, догнав мужчину, несколько раз ударили его по голове. Били так, что потерпевший не удержался на ногах, упал и потерял сознание. Злоумышленники же, проверив карманы своей жертвы, бросились наутек. Их «добычей» стали дорогой мобильный телефон и переносная аккумуляторная батарея. Убытки, которые нападавшие нанесли потерпевшему, достигают более пять тысяч гривен.

«Сегодня оба юноши задержаны, - комментирует начальник Сумского отдела полиции Павел Карабута. - Им инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет с конфискацией имущества».

Следствие продолжается. Полиция проверяет задержанных студентов на причастность к другим подобным преступлениям на территории областного центра, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

Право Разбой

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