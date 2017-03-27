На Сумщине поймали харьковских гастролеров, промышлявших кражами аккумуляторов Трое жителей Харьковщины прибыли в Сумскую область исключительно для совершения краж. Интересовали злоумышленников автомобиля. А точнее - их аккумуляторы.

Ночью во время несения службы внимание правоохранителей привлекла легковушка ВАЗ-2105, которая выезжал со двора многоэтажки. Полицейские остановили автомобиль для проверки документов. Во время общения с полицейскими водитель вызвал подозрение своим поведением - слишком нервничал. Поэтому сотрудники полиции попросили открыть багажник. Мужчина сначала возражал, но потом все же согласился с требованиями полицейских. В багажнике находилось пять автомобильных аккумуляторов.

В ходе проверки полицейские выяснили: за рулем машины находился ее владелец, 48-летний житель Харьковской области. Пассажирами оказались два его приятеля, харьковчане 47-ми и 52-х лет.

В ту ночь они приехали в Ахтырку исключительно с одной целью - для краж аккумуляторов. Мужчины взламывали капоты легковушек, оставленных местными автовладельцами во дворах многоэтажек, и вытаскивали аккумуляторные батареи. На месте происшествия полицейские среди других вещей у задержанных изъяли и «воровской набор»: рюкзак, кусачки, пару отверток, набор ключей, перчатки и другие принадлежности.

«Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины, и в ходе начавшегося следствия установила владельцев трех похищенных аккумуляторов, - комментирует начальник Ахтырского отдела полиции Руслан Кладько. - За кражу, совершенную повторно или по предварительному сговору группой лиц, злоумышленников ожидает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок».

Полиция просит откликнуться жителей Ахтырки и Ахтырского района, пострадавшим от действий злоумышленников, но по определенным причинам не сообщившим о краже своего имущества в полицию, и обратиться по адресу: г. Ахтырка, ул. Независимости, 29 или по телефонам: (05446) 2-33-44, или по спецлинию «102» , сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.