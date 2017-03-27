Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47181

В Шостке поймали домушника

В Шостке 28-летняя женщина стала жертвой собственной невнимательности и забывчивости. Уходя из дома, она не заперла на замок входную дверь. Этим воспользовался ее знакомый, который вынес из его жилища дорогую технику.

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 28-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что в ее отсутствие дома в ее квартиру проник неизвестный и похитил ноутбук, мультиварку и акустические колонки.

Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже ранее судимого 35-летнего знакомого потерпевшей.

Как выяснили правоохранители, в тот день женщина ушла в гости к друзьям. Однако в спешке забыла запереть входную дверь на замок. Через некоторое время к заявительнице пришел ее знакомый, который случайно обнаружил незапертую дверь, и, воспользовавшись ситуацией, вынес из дома все, что бросилось в глаза.

Полицейские уже изъяли у подозреваемого похищенные вещи и вернули их хозяйке. В отношении горе-знакомого открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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