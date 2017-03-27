В Шостке поймали домушника

В Шосткинский отдел полиции с заявлением о краже обратилась 28-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что в ее отсутствие дома в ее квартиру проник неизвестный и похитил ноутбук, мультиварку и акустические колонки.
Проведя ряд розыскных мероприятий, полицейские установили причастность к краже ранее судимого 35-летнего знакомого потерпевшей.
Как выяснили правоохранители, в тот день женщина ушла в гости к друзьям. Однако в спешке забыла запереть входную дверь на замок. Через некоторое время к заявительнице пришел ее знакомый, который случайно обнаружил незапертую дверь, и, воспользовавшись ситуацией, вынес из дома все, что бросилось в глаза.
Полицейские уже изъяли у подозреваемого похищенные вещи и вернули их хозяйке. В отношении горе-знакомого открытое уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы или лишения свободы на тот же срок, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.
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