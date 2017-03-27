Конотопчанин обокрал своего кума По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали ранее судимого 45-летнего жителя Конотопа. Чтобы раздобыть денег на спиртное, мужчина забрался в дом своего кума, откуда вынес все, что ему казалось ценным.

Вечером на пульт «102» от 46-летнего конотопчанина поступило сообщение о краже. Мужчина рассказал: вернувшись с работы, обнаружил, что из его дома похитили телевизор и электроинструменты. На вызов немедленно прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работники милиции установили личность вора и доставили его в отделение полиции для дачи показаний. Им оказался ранее судимый 45-летний товарищ пострадавшего, который к тому же был его кумом. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что на преступление пошел ради денег.

По словам подозреваемого, днем, через форточку, он проник в помещение потерпевшего и начал рыскать по комнатам дома. Прихватив телевизор и некоторые электроинструменты, он открыл окно и вынес понравившиеся вещи. Похищенный телевизор в тот же день продал знакомому за 300 гривен, а электроинструменты – за 400 гривен сдал в ломбард. Полученные таким образом средства потратил на продукты питания и спиртное.

Следователями полиции в отношении мужчины открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины (кража). За совершение преступления подозреваемому может грозить шестилетнее лишения свободы, сообщает отдел коммуникаций полиции Сумщины.