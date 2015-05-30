Сумских спортсменов и любителей ЗОЖ приглашают поделиться кровью В среду, 5 апреля, накануне Дня здоровья всех любителей здорового образа жизни и спортсменов ждут в Областном центре крови.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала известная в Сумах ЗОЖница Наталья Осиковая.

«СРЕДА 05.04 с 10:00 до 14:00 ЖДУ пер.Гражданский, 2!!!!!

Большая дружная компания спортсменов, ЗОЖников и любителей Жизни, в канун ДНЯ ЗДОРОВЬЯ, айда делиться своей кровью. У нас она всегда здоровая и нам в радость помочь тем, кто очень в ней нуждается.

Пишите или Звоните мне 050 400 80 13. Напомню, как готовится к донации!

ЕСЛИ вы работаете на дядю, вам выдадут справку о том, где вы были в рабочее время и вы получите + дополнительный выходной!» - написала сумчанка.