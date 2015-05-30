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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32169

Сумских спортсменов и любителей ЗОЖ приглашают поделиться кровью

В среду, 5 апреля, накануне Дня здоровья всех любителей здорового образа жизни и спортсменов ждут в Областном центре крови.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала известная в Сумах ЗОЖница Наталья Осиковая.

«СРЕДА 05.04 с 10:00 до 14:00 ЖДУ пер.Гражданский, 2!!!!!

Большая дружная компания спортсменов, ЗОЖников и любителей Жизни, в канун ДНЯ ЗДОРОВЬЯ, айда делиться своей кровью. У нас она всегда здоровая и нам в радость помочь тем, кто очень в ней нуждается.

Пишите или Звоните мне 050 400 80 13. Напомню, как готовится к донации!

ЕСЛИ вы работаете на дядю, вам выдадут справку о том, где вы были в рабочее время и вы получите + дополнительный выходной!» - написала сумчанка.

Общество Донорство

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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