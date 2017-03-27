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В Сумах наградили лучших юных IT-специалистов

С 27 по 31 марта в Сумах на базе СумГУ проходила VІ Всеукраинская ученическая олимпиада по информационным технологиям. В национальном финале приняли участие 88 старшеклассников - представителей разных областей Украины.

Финал Всеукраинской олимпиады по информационным технологиям собрал в Сумах лучших юных IT-специалистов Украины. Ученикам 10-11-х классов, которые показали лучшие результаты на городских и областных этапах, предстояло продемонстрировать  свои знания, а также неординарный подход к решению задач. 

От Днепра до всего мира

Как рассказал председатель жюри Николай Кузичев, автор идеи Всеукраинской ученической олимпиады по информационным технологиям, в Днепре (тогда еще Днепропетровске) соревнования айтишников начали проводиться в 2000 году. Через 13 лет олимпиада переросла местный уровень и уже шестой раз проводится на всеукраинском.

- Цель нашей программы была простая:  дети, которые что-то могут делать в информационных технологиях, должны иметь возможность раскрыть  свои таланты, - поделился Николай  Кузичев. – Еще одной целью было дать учителям информатики  методики, которые помогли бы им повысить свою  компетентность, помочь в работе с одаренными детьми. С 2012 года Олимпиада вышла на всеукраинский уровень, и в этом году впервые она прошла в Сумах.  Сумщина приняла нас  тепло, профессионально, все было на высшем уровне.

Из-за нехватки государственных средств было сокращено количество участников. Однако благодаря поддержке постоянных партнеров – национального телеком-оператора Киевстар и компании «Майкрософт Украина» – мероприятие удалось провести в полном объеме. Задачи, которые ученики решают на олимпиаде, имеют прикладной характер: они максимально приближены к реальным условиям, в которых существует и развивается IT-сфера Украины.

В этом году мы стартовали в День театра, поэтому задания были связаны с этой темой:  разработка билетной онлайн-продажи, инженерия сцены - как вращается подвижная часть, как освещается. Нужно было это все смоделировать.  Полученный опыт ребята смогут реализовать на практике во многих отраслях. Сейчас вместе с партнерами  мы работаем над тем, чтобы сделать эту олимпиаду международной. Такого турнира нет нигде в мире, это точно.

Кто победил

Все участники были награждены дипломами государственного образца. Также призеры (37 старшеклассников) получили сувениры, а победители (6 обладателей дипломов І степени) – смартфоны Microsoft Lumia 550 c подключением к сети «Киевстар».

Счастливыми победителями оказались трое херсонских школьников – Ростислав Маханько, Диана Петроченко и Максим Шатохин, киевлянин Сергей Ярема, Станислав Домбровский из Ивано-Франковска и Анна Манько со Львовщины, которая участвует в олимпиаде уже пятый раз, то есть, начинала еще семиклассницей.

- Сначала для меня это было просто хобби, - рассказала Анна Манько. – Моя мама учитель информатики, поэтому я постоянно была рядом с компьютером, программами и т.д. Теперь это то, что мне нравится, и с чем я собираюсь связать свою жизнь. Победа в олимпиаде прибавит мне несколько баллов при сдаче ВНО, а, значит, и при поступлении в ВУЗ.

Вклад в будущее

Компания «Киевстар» является генеральным партнером олимпиады с момента ее основания. В рамках общенациональной социально-образовательной инициативы «Make Your Mark» («Сделай свой вклад») телеком-оператор предоставляет поддержку талантливым школьникам и студентам, которые демонстрируют лучшие результаты в точных дисциплинах.

- Украина уверенно входит в эру цифровых технологий, - отметила Алла Лаврентьева, менеджер по корпоративным коммуникациям «Киевстар». – Интернет вещей, электронное правительство, умные системы самообслуживания – это новый уровень жизни, и нашей стране необходимы специалисты, которые будут внедрять высокотехнологичные инновации. Именно поэтому мы поддерживаем талантливых школьников и студентов, а также стартаперов и молодых предпринимателей, которые представляют лучшие разработки в сфере точных наук, в том числе в IT-направлении.

В 2015-2016 годах Киевстар поддержал проведение 25 академических соревнований в сфере политехнических знаний, из них 6 - международных. В этих соревнованиях, а также в других образовательных инициативах в области точных наук приняли участие более 4200 детей со всей Украины. 

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