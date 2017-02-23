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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:1098

Сумы хотят снова принять Кубок европейских чемпионов по индорхоккею

МСК «Сумчанка» собирается подавать заявку на проведение в 2018 году соревнований по индорхоккею.

Как это было 7 лет назад

Олег Демьяненко

Розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд в высшем дивизионе, куда снова вернулась наша команда, пройдет в феврале следующего года. Как сообщила директор клуба Ирина Харченко, подача заявки уже согласована с мэром Сум Александром Лысенко. Теперь осталось отправить заявку в ЕХФ и выиграть у остальных претендентов. Предварительные затраты на проведение турнира, без затрат на рекламу и трансляцию, составят 360 тыс. грн.

Напомним, в 2010 году Сумы уже принимали евротурнир.

Спорт «Сумчанка» Индорхоккей Кубок европейских чемпионов по индорхоккею

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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