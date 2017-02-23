Сумы хотят снова принять Кубок европейских чемпионов по индорхоккею МСК «Сумчанка» собирается подавать заявку на проведение в 2018 году соревнований по индорхоккею.

Розыгрыш кубка европейских чемпионов среди женских команд в высшем дивизионе, куда снова вернулась наша команда, пройдет в феврале следующего года. Как сообщила директор клуба Ирина Харченко, подача заявки уже согласована с мэром Сум Александром Лысенко. Теперь осталось отправить заявку в ЕХФ и выиграть у остальных претендентов. Предварительные затраты на проведение турнира, без затрат на рекламу и трансляцию, составят 360 тыс. грн.

Напомним, в 2010 году Сумы уже принимали евротурнир.