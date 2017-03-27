На Сумщине один устаревший боеприпас обезврежен и один обнаружен 4 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили артиллерийский снаряд. Кроме того, граждане нашли еще один артснаряд на территории Тростянецкого района.

В частности, в 12:30 роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Его накануне обнаружил водитель грузовика на обочине полевой дороги в 800 м от автодороги Лебедин – Штеповка - Сумы и в 1,5 км от жилых домов с. Межирич Лебединского района.

В этот же день в 09:40 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Боромля Тростянецкого района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 120 мм. На него наткнулся местный житель на лугу у мостика через реку Боромля на расстоянии 100 м от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о ней в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».