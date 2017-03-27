Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:06205

На Сумщине один устаревший боеприпас обезврежен и один обнаружен

4 апреля на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили артиллерийский снаряд. Кроме того, граждане нашли еще один артснаряд на территории Тростянецкого района.

В частности, в 12:30 роменские пиротехники обезвредили в специально отведенном месте путем подрыва артиллерийский снаряд калибра 152 мм. Его накануне обнаружил водитель грузовика на обочине полевой дороги в 800 м от автодороги Лебедин – Штеповка - Сумы и в 1,5 км от жилых домов с. Межирич Лебединского района.

В этот же день в 09:40 в Службу спасения «101» поступила информация об обнаружении подозрительного металлического предмета в с. Боромля Тростянецкого района. Спасатели прибыли на вызов и установили, что находка - это артиллерийский снаряд калибра 120 мм. На него наткнулся местный житель на лугу у мостика через реку Боромля на расстоянии 100 м от жилых домов. На месте обнаружения взрывоопасного предмета выставлена охрана и предоставлена заявка на обезвреживание в Межрегиональный центр быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (г. Ромны).

Спасатели предупреждают: работы по изъятию и обезвреживанию боеприпасов времен прошлых войн могут проводить только пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Действия же граждан при обнаружении таких взрывоопасных предметов должны быть взвешенными. Надо помнить, что боеприпасов нельзя даже касаться, необходимо запомнить место находки и немедленно сообщить о ней в местные органы власти или непосредственно в Службу спасения «101».

Общество Боеприпасы

По тематике

Вчера 11:27

В Сумах нашли мину на кладбище в районе 40-ой подстанции

3 апреля группой пиротехнических работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Липоводолинском районе было уничтожено 2 артиллерийских снаряда калибра...

03.04.2017 11:58

На Сумщине за неделю уничтожили 18 боеприпасов времен прошлых войн

В течение недели группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (Ромны) было уничтожено 18...

На Сумщине пиротехники уничтожили минометную мину
31.03.2017 13:55

На Сумщине пиротехники уничтожили минометную мину

В течение 30 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили одну минометную мину калибром 50 мм....

На Сумщине уничтожили два и нашли три устаревших боеприпаса
30.03.2017 12:15

На Сумщине уничтожили два и нашли три устаревших боеприпаса

29 марта на Сумщине пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожили ручную гранату и минометную мину....

28.03.2017 13:12

Полиция Сумщины подвела результаты операции «Оружие и взрывчатка»

За время проведения отработки из незаконного оборота полиция области изъяла более 1800 единиц нелегального огнестрельного оружия, боеприпасов и других взрывоопасных...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.