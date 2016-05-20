Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5181

В Сумах провели открытый чемпионат города по спортивной акробатике

В субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля, в Сумах проходил открытый чемпионат города по спортивной акробатике.

Соревнования проходили в спортивном зале ДЮСШ № 2. За награды боролись спортсмены в возрасте от семи лет. Всего собралось около 100 участников.

Победителями в своих категориях стали: Артем Грабецкий, Андрей Драниченко - мужская пара, Каролина Ремко, Александр Корчменко - смешанные пары, Богдана Ткаченко, Яна Николаенко - женские пары, Александра Заковоротная, Екатерина Ткаченко, Александра Кобзар - женские группы.

В акробатических прыжках призовые места завоевали: София Лазаренко (I место), Евгения Гусак (II место), Евгения Середа (III место), Владислав Козолуп (I место), Денис Чепульский (II место), Павел Степаненко (III место).

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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