В Сумах провели открытый чемпионат города по спортивной акробатике В субботу и воскресенье, 1 и 2 апреля, в Сумах проходил открытый чемпионат города по спортивной акробатике.

Соревнования проходили в спортивном зале ДЮСШ № 2. За награды боролись спортсмены в возрасте от семи лет. Всего собралось около 100 участников. Победителями в своих категориях стали: Артем Грабецкий, Андрей Драниченко - мужская пара, Каролина Ремко, Александр Корчменко - смешанные пары, Богдана Ткаченко, Яна Николаенко - женские пары, Александра Заковоротная, Екатерина Ткаченко, Александра Кобзар - женские группы. В акробатических прыжках призовые места завоевали: София Лазаренко (I место), Евгения Гусак (II место), Евгения Середа (III место), Владислав Козолуп (I место), Денис Чепульский (II место), Павел Степаненко (III место).