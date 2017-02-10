На Сумщине СБУ предупредила контрабанду в Россию исторических ценностей Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками пресекли контрабанду в Россию старинных икон и монет.

Правоохранители обнаружили исторические ценности во время досмотра багажа жителя Черкасской области на международном пункте пропуска «Зерновое» Сумской таможни. Мужчина скрыл в личных вещах две старинные иконы и 44 монеты периода царской России. Предметы контрабанды направлено на искусствоведческую экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.