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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:5827

На Сумщине СБУ предупредила контрабанду в Россию исторических ценностей

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с пограничниками и таможенниками пресекли контрабанду в Россию старинных икон и монет.

Правоохранители обнаружили исторические ценности во время досмотра багажа жителя Черкасской области на международном пункте пропуска «Зерновое» Сумской таможни. Мужчина скрыл в личных вещах две старинные иконы и 44 монеты периода царской России.

Предметы контрабанды направлено на искусствоведческую экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Право Граница контрабанда Историческая ценность

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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