На Сумщине СБУ предупредила контрабанду в Россию исторических ценностей

Правоохранители обнаружили исторические ценности во время досмотра багажа жителя Черкасской области на международном пункте пропуска «Зерновое» Сумской таможни. Мужчина скрыл в личных вещах две старинные иконы и 44 монеты периода царской России.
Предметы контрабанды направлено на искусствоведческую экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия, сообщает пресс-центр СБ Украины.
Сегодня ночью в Краснопольском районе пограничники отдела «Краснополье» Сумского отряда пресекли попытку незаконного перемещения через границу крупного рогатого скота....
На границе с Россией пограничники обнаружили скрытую партию изделий из золота....
29 марта работниками Сумской таможни ГФС вместе с сотрудниками Пограничного отряда и УСБУ в Сумской области пресечена попытка перемещения 210...
9 февраля во время патрулирования недалеко от населенного пункта Поповка Великописаревского района пограничники отдела «Великая Писаревка», в непосредственной близости от...
Сегодня, 10 февраля, в железнодорожном пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили скрытые товары народного потребления...