В Сумах в ДТП попала маршрутка

Вблизи Сумской областной детской больницы микроавтобус, пытаясь избежать столкновения, въехал в дерево. На месте работают патрульные. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет СТС.
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