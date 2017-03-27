В Сумах в ДТП попала маршрутка Сегодня, 4 апреля, в Сумах на ул. Ковпака произошло ДТП с участием маршрутки.

Вблизи Сумской областной детской больницы микроавтобус, пытаясь избежать столкновения, въехал в дерево. На месте работают патрульные. Причины и обстоятельства ДТП выясняются, пишет СТС.