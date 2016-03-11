В Сумах возле Сумской райгосадминистрации высадили липовую аллею

Новая липовая аллея будет расположена у главного входа в здание администрации.
«Сегодня, совместно, мы высаживали эти липы, как символ успеха реформ и благополучия района, - сообщил первый замшлавы Сумской райгосадминистрации Эдуард Кучменко, - Символично, что мы решили сделать это именно в день Сумского района, ведь Сумской район по многим показателям является лидером в Сумской области, в частности в процессе децентрализации. А новые деревья, как наши новые победы, новые общины, новые достижения».
Участие в создании аллеи взял весь управляющий состав Сумской районной администрации, руководители и работники структурных подразделений Сумской РГА, журналисты газеты «Вперед».
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