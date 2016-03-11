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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11178

В Сумах возле Сумской райгосадминистрации высадили липовую аллею

40 саженцев липы и несколько маленьких сосен высадили работники Сумской РГА ко дню Сумского района.

Новая липовая аллея будет расположена у главного входа в здание администрации.

«Сегодня, совместно, мы высаживали эти липы, как символ успеха реформ и благополучия района, - сообщил первый замшлавы Сумской райгосадминистрации Эдуард Кучменко, - Символично, что мы решили сделать это именно в день Сумского района, ведь Сумской район по многим показателям является лидером в Сумской области, в частности в процессе децентрализации. А новые деревья, как наши новые победы, новые общины, новые достижения».

Участие в создании аллеи взял весь управляющий состав Сумской районной администрации, руководители и работники структурных подразделений Сумской РГА, журналисты газеты «Вперед».

Общество Высадка деревьев Сумская РГА

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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