В Сумах возле Сумской райгосадминистрации высадили липовую аллею 40 саженцев липы и несколько маленьких сосен высадили работники Сумской РГА ко дню Сумского района.

Новая липовая аллея будет расположена у главного входа в здание администрации.

«Сегодня, совместно, мы высаживали эти липы, как символ успеха реформ и благополучия района, - сообщил первый замшлавы Сумской райгосадминистрации Эдуард Кучменко, - Символично, что мы решили сделать это именно в день Сумского района, ведь Сумской район по многим показателям является лидером в Сумской области, в частности в процессе децентрализации. А новые деревья, как наши новые победы, новые общины, новые достижения».

Участие в создании аллеи взял весь управляющий состав Сумской районной администрации, руководители и работники структурных подразделений Сумской РГА, журналисты газеты «Вперед».