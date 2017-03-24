В Сумах патрульные помешали наркоману «пыхнуть» Патрульные задержали мужчину, который на их глазах попытался принять вещество, похожее на наркотическое.

Подозрительный мужчина, сидевший в яме, вызвал подозрения патрульных - это произошло 2 апреля, около 11 часов, возле озера имени Дурова. Полицейские решили поинтересоваться, не нуждается в помощи этот гражданин.

Инспекторы подошли ближе и увидели у мужчины самодельное устройство, вероятно, для употребления наркотических средств, а также бумажный сверток с веществом неизвестного происхождения.

Увидев полицейских, подозрительный мужчина немедленно выбросил сверток. Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По словам мужчины, в свертке находился каннабис, который ему помешали принять полицейские. По имеющимся базами полиции патрульные установили, что этот 39-летний гражданин ранее уже имел проблемы с законом за аналогичные правонарушения.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК.