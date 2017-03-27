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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:32179

В пункте пропуска «Бачевск» изъяли Фиат

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили автомобиль с признаками уничтожения номера кузова.

Во время проверки легкового автомобиля марки «Фиат» российской регистрации, на котором возвращался из России наш соотечественник, пограничный наряд обнаружил признаки уничтожения идентификационного номера кузова.

Сейчас транспортное средство 1998 года выпуска изъято в установленном порядке. О противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 290 (уничтожение, подделка или замена номеров узлов и агрегатов транспортного средства) Уголовного кодекса Украины, сообщены работники Национальной полиции.

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