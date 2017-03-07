За январь 2017-го Сумщина потеряла больше тысячи жителей Главное управление статистики в Сумской области сообщает о демографической ситуации в области.

По состоянию на 1 февраля 2017 года, по оценке, численность населения Сумской области составляла 1103,5 тыс. человек. В течение января 2017 года численность населения уменьшилась на 1046 чел., в т.ч. за счет естественного сокращения на 1036 человек. В январе 2017 года в области родились 710 детей, что на 36 детей меньше, чем в январе 2016 года. Количество умерших по области в январе 2017 года уменьшилась по сравнению с январем 2016 года на 92 человека и составляла 1746 человек.