За январь 2017-го Сумщина потеряла больше тысячи жителей

По состоянию на 1 февраля 2017 года, по оценке, численность населения Сумской области составляла 1103,5 тыс. человек. В течение января 2017 года численность населения уменьшилась на 1046 чел., в т.ч. за счет естественного сокращения на 1036 человек. В январе 2017 года в области родились 710 детей, что на 36 детей меньше, чем в январе 2016 года. Количество умерших по области в январе 2017 года уменьшилась по сравнению с январем 2016 года на 92 человека и составляла 1746 человек.
По сообщению прокуратуры Сумской области, в течение января-февраля 2017 года было учтено 2347 уголовных правонарушений....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что за февраль 2017 года населению области начислено к уплате за потребленные жилищно-коммунальные...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале 2017 года на предприятиях, в учреждениях и организациях Сумщины было...
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в феврале текущего года за субсидией для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных...
Среди населения Сумской области женщины составляют 602 тыс. человек или 54%....