На Сумщине сокращается число преступлений По сообщению прокуратуры Сумской области, в течение января-февраля 2017 года было учтено 2347 уголовных правонарушений.

Это на 20,8% меньше, чем в январе-феврале 2016 года. Из их числа 2209 выявлено органами Национальной полиции, 112 - органами прокуратуры, 21 - органами безопасности, 4 - органами, осуществляющими контроль за соблюдением налогового законодательства, и 1 - органами Национального антикоррупционного бюро. Из общего числа зафиксированных правоохранительными органами уголовных проявлений 31,1% - тяжкие и особо тяжкие.

Количество пострадавших от преступлений за январь-февраль 2017 года составляла 1645 человек (на 25,9% меньше, чем в январе-феврале 2016 года). Из их числа 702 - женщины, 77 - лица пожилого возраста и инвалиды 1 и 2 группы, 19 - несовершеннолетние и 9 - дети до 14 лет. Наибольшее количество пострадавших (64,8%) от краж и мошенничества - соответственно 934 и 132 человека, среди которых 42,3% - женщины (451 человек). В дорожно-транспортных происшествиях, связанных с преступлениями, на территории области пострадало 40 человек, из которых 6 человек погибло.

Всего в результате преступных действий погибло 25 человек, из числа которых три человека были умышленно убиты и 5 погибли в результате нанесения умышленных тяжких телесных повреждений.