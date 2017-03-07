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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:2366

На Сумщине сокращается число преступлений

По сообщению прокуратуры Сумской области, в течение января-февраля 2017 года было учтено 2347 уголовных правонарушений.

Это на 20,8% меньше, чем в январе-феврале 2016 года. Из их числа 2209 выявлено органами Национальной полиции, 112 - органами прокуратуры, 21 - органами безопасности, 4 - органами, осуществляющими контроль за соблюдением налогового законодательства, и 1 - органами Национального антикоррупционного бюро. Из общего числа зафиксированных правоохранительными органами уголовных проявлений 31,1% - тяжкие и особо тяжкие.

Количество пострадавших от преступлений за январь-февраль 2017 года составляла 1645 человек (на 25,9% меньше, чем в январе-феврале 2016 года). Из их числа 702 - женщины, 77 - лица пожилого возраста и инвалиды 1 и 2 группы, 19 - несовершеннолетние и 9 - дети до 14 лет. Наибольшее количество пострадавших (64,8%) от краж и мошенничества - соответственно 934 и 132 человека, среди которых 42,3% - женщины (451 человек). В дорожно-транспортных происшествиях, связанных с преступлениями, на территории области пострадало 40 человек, из которых 6 человек погибло.

Всего в результате преступных действий погибло 25 человек, из числа которых три человека были умышленно убиты и 5 погибли в результате нанесения умышленных тяжких телесных повреждений.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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