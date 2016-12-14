Сумские энергетики ремонтируют мотор грузовика для военных Коллектив ПАО «Сумыоблэнерго» продолжает помогать военным частям с Сумщины, которые защищают Украину в зоне АТО.

Сейчас специалисты энергоснабжающей компании ремонтируют двигатель «КамАЗа» для сумских артиллеристов.

К руководству ПАО «Сумыоблэнерго» обратился командир воинской части п/п В1060 полковник Валерий Исмаилов с просьбой помочь с капитальным ремонтом двигателя топливозаправщика, который незаменим для сумских военных в зоне проведения АТО. Но сегодня этот великан недееспособен.

Глава правления ПАО «Сумыоблэнерго» Игорь Дирбавка сразу дал указание приступить к ремонту машины.

Напомним, в феврале коллектив ПАО «Сумыоблэнерго» передал военным железного «фронтовика» БРДМ-2, который энергетики вернули к жизни своими силами.