Сумские энергетики ремонтируют мотор грузовика для военных

Сейчас специалисты энергоснабжающей компании ремонтируют двигатель «КамАЗа» для сумских артиллеристов.
К руководству ПАО «Сумыоблэнерго» обратился командир воинской части п/п В1060 полковник Валерий Исмаилов с просьбой помочь с капитальным ремонтом двигателя топливозаправщика, который незаменим для сумских военных в зоне проведения АТО. Но сегодня этот великан недееспособен.
Глава правления ПАО «Сумыоблэнерго» Игорь Дирбавка сразу дал указание приступить к ремонту машины.
Напомним, в феврале коллектив ПАО «Сумыоблэнерго» передал военным железного «фронтовика» БРДМ-2, который энергетики вернули к жизни своими силами.
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