Команда СумГУ уверенно прошла в 1/8 финала Лиги Смеха По результатам 1/16 финала «Лиги смеха», съемки которой состоялись в марте в г.Киеве, команда «Николь Кидман» получила пропуск в следующий этап.

«Полотно» сумчан и их тренера Антона Лирника жюри оценили по максимуму – после выступления команды поднялись все шесть звездных тренеров. Поэтому, «Николь Кидман» не пришлось даже участвовать в батле, поскольку по правилам Лиги Смеха, максимальный балл на «полотне» позволяет прямиком попасть в следующий этап соревнований.

В настоящее время команда уже находится в Киеве на съемках 1/8 финала.