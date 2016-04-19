Команда СумГУ уверенно прошла в 1/8 финала Лиги Смеха

«Полотно» сумчан и их тренера Антона Лирника жюри оценили по максимуму – после выступления команды поднялись все шесть звездных тренеров. Поэтому, «Николь Кидман» не пришлось даже участвовать в батле, поскольку по правилам Лиги Смеха, максимальный балл на «полотне» позволяет прямиком попасть в следующий этап соревнований.
В настоящее время команда уже находится в Киеве на съемках 1/8 финала.
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