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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:59208

На Полтавщине уже 5 лет пытаются установить личность умершей сумчанки

Тело умершей женщины было найдено 6 июля 2012 года на обочине дороги по ул. Зеньковской, 80, в Полтаве.

Полтавские правоохранители не исключают, что умершая была жительницей Сумщины. Поэтому работники полиции обращаются ко всем жителям нашей области с просьбой помочь установить ее личность или личности мужчин, фото которых имела при себе умершая женщина.

На вид женщине 45-50 лет, рост 165 см, среднего телосложения, волосы средней длины, темно-русого цвета, глаза карие. Была одета в белую хлопковую футболку, штаны черные синтетические, обута в резиновые черные тапочки. Особые приметы: имеет шрам от аппендицита.

Правоохранители обращаются к гражданам, которые владеют информацией в отношении лица разыскиваемого или лиц, которые изображены на фотографиях, срочно сообщить по следующим телефонам:

- отделение полиции №1 Полтавского ОП - 0993394571, 0639698119, (0532) 67-82-55 или 102, или УКР ГУНП области (контактные телефоны (0532) 51-75-76, (0532) 51-75-97, моб. тел. 050-407-43-30) или любым другим удобным способом, сообщает ГУНП в Полтавской области.

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