На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в нежилом доме 4 апреля в 16:41 в Службу спасения «101» поступило сообщение от местных жителей о возгорании в с. Луковички Недригайловского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. По прибытии на вызов пожарные установили, что пожар произошел на территории нежилого домохозяйства на окраине села, поэтому возгорание обнаружили поздно. К тому времени пламя охватило деревянную хозяйственную постройку на всей площади, кровлю летней кухни и сарая. Также огонь успел перекинуться на окно дома. Тушение осложняло плотная застройка сооружений и сильный ветер. Существовала угроза перекидывания возгорания на сухие кустарники, рядом с которыми был расположен другой нежилой двор.

В 17:20 пожарные локализовали пожар и предотвратили опасность уничтожения дома и соседних сооружений, в 19:10 - возгорание ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожено хозяйственное сооружение, кровлю летней кухни на площади 40 кв. м, остатки сухой растительности на площади до 0,3 га. Пламенем повреждены деревянные стены и перекрытия летней кухни, кровля и перекрытие сарая.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица, что привело к возгоранию сухой растительности и перекидыванию огня на здания домовладения.