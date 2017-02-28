По полторы: в Сумах активисты посчитали экономически обоснованный тариф на маршрутки Об этом сообщается на странице в фейсбуке "Планово-бюджетна громадська експертна комісія при Сумській міськраді".

«Об экономически обоснованном тарифе, или Как спасти убыточный бизнес.

Учитывая актуальность темы пассажирских перевозок в городе, учитывая неоднократные попытки в течение последних месяцев повысить тарифы, и то, что на следующем исполкоме, скорее всего, вопрос снова будет рассматриваться, мы просто не могли оставить без внимания данную проблематику.

Сразу оговорка: ни в коем случае мы не являемся противниками повышения любых тарифов, но мы категорически выступаем за реальное экономическое обоснование.

Первым шагом, конечно же, был запрос на получение публичной информации о предоставленных перевозчиками расчетов. Здесь нельзя не отметить оперативность и дружелюбное отношение к закону транспортного отдела горсовета (что, к сожалению, в стенах мэрии является скорее исключением, чем правилом).

Далее, понимая, что окончательным и влиятельным показателем, который в итоге и определяет размер тарифа, является плановый объем перевозок, мы решили осуществить некое микроисследование пассажиропотока.

Тем более, что согласно предоставленных перевозчиками расчетов, среднее количество перевезенных одной маршруткой за один рейс (в одну сторону) пассажиров составляет около 12 человек (есть и 4, и 24). Именно так: это не минимальное, а среднее с учетом, как часа пик, так и часа штиль. Кажется, для любого горожанина услышать такую цифру было бы странно... Кто видел когда-то такое наяву? Но считают именно так.

Далее нашли двух волонтеров, которые согласились:

а) поддержать убыточный бизнес,

б) покататься немного по городу,

в) посчитать количество пассажиров.

Выбрали 3 маршрута, обслуживаемых разными перевозчиками: №3 "12 мкр-Аэропорт" (ФЛП Запорожец), №4 "Аэропорт-Химгородок" (ЧП "Согор"), №17-а "Химгородок-Роменская" (ФЛП Олейник).

Определили время, в течение которого будут осуществляться замеры, чтобы это были как часы пиковых нагрузок, когда сумчане едут на работу и возвращаются домой (07:00-8:30, 17:00-18:30), так и время, когда активность перемещения по городу значительно уменьшается (10:00-11:00, 14:00-15:00).

Исследования проводили путем визуального наблюдения и подсчета количества пассажиров, которые проехали в транспортном средстве любое количество остановок в течение движения по маршруту с начальной до конечной точки в одном направлении (на Химгородок пассажиров, ехавших в круговую, при подсчете не удваивали).

Вот что у нас получилось. По данным нашего наблюдения среднее количество перевезенных пассажиров больше представленных перевозчиками расчетов в 3-4 раза. И если даже предположить, что все задекларированные расходы соответствуют действительности, то исключительно за счет изменения делителя, представленные к рассмотрению тарифы (4,7-6,6 грн) далеки от реальности, более того: пока даже на действующий (3 грн) не просчитываются.

Конечно же, наша выборка не является репрезентативной из-за незначительного объема замеров, как по количеству маршрутов, так и по количеству рейсов, однако определенная тенденция все же просматривается... Тем более, что результаты в значительной мере перекликаются с исследованием, проведенным студентами СумГУ в 2014 году.

Из соприкасающихся вопросов и из впечатлений волонтеров, возникших в течение проведенного мониторинга:

«Так называемый обычный режим движения автобусов общего пользования пока не придерживается со всех точек зрения: водители продолжают останавливать транспортные средства по требованию в любом месте, и в то же время на стационарных остановках без напоминания никто и не собирается останавливаться – ждем «Водитель, остановочку!».

«О техническом состоянии наших маршруток уже писано-переписано...

И когда днем на конечной остановке попадаешь в пустой салон, ты с нетерпением ждешь (недолго - оказывается, даже днем порожняка маршрутки не гоняют) ее заполнения. Оказывается, перегруз в «Руте» - это бонусная опция, некий дополнительный механизм амортизации, без которого прыгаешь, как на бричке».

Вывод очевиден: в городе просто необходимо осуществлять полноценные замеры пассажиропотока, обеспечить учет оплаты проезда, развивать коммунальный транспорт.

В первую очередь, перед принятием любых решений, как минимум, надо провести похожее исследование, однако в значительно больших масштабах, привлекая к нему специалистов, работников горсовета и общественность», - говорится в сообщении.