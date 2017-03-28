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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2157

Жители Конотопа сдают в полицию найденные боеприпасы

Почти полсотни малокалиберных патронов сдал в полицию 38-летний житель Конотопа. Правоохранителям мужчина пояснил, что боеприпасы случайно нашел вблизи водоема. И чтобы не допустить их попадания в детские руки, немедленно сдал в полицию.

К участковому офицера полиции, который обслуживает один из микрорайонов Конотопа, обратился 38-летний местный житель. Последний сообщил, что хочет добровольно выдать полиции только что найденные им боеприпасы. По словам мужчины, проходя вблизи местного водохранилища, заметил на обочине рассыпанные патроны калибра 5,6 мм в количестве 43-х штук. Чтобы не допустить их случайного попадания в руки детей, которые часто отдыхают у реки, собрал их в пакет и немедленно принес в участок полиции.

«Находку» правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование. И хотя по данному факту следователи полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), согласно ч.3 этой же статьи человек будет освобожден от уголовной ответственности, поскольку добровольно выдал полиции найденные им запрещенные предметы.

Работники полиции еще раз напоминают жителям региона, что на территории Сумщины продолжается Месячник добровольной сдачи оружия. В связи с чем граждане имеют возможность избежать уголовной ответственности, добровольно сдав в полицию незарегистрированное оружие или найденные или привезенные из зоны АТО боеприпасы и взрывчатые вещества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Боеприпасы

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